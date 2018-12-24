2018-12-24T12:15:23+03:00
Политика

Пашинян встретится с Путиным в Москве 27 декабря

И.о. премьера Армении и президент России планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Никол ПашинянНикол ПашинянФото: REUTERS
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прилетит в Москву в этот четверг, 27 декабря. Ожидается, что в рамках своего визита глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы армянского кабинета министров.

"И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря совершит рабочий визит в Москву, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Будут обсуждены вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах", - передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ноябре российский лидер связался с Пашиняном по телефону. В ходе короткой беседы политики обсудили актуальные аспекты взаимодействия двух наших стран в рамках евразийских интеграционных объединений.

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