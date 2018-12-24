2018-12-24T13:09:37+03:00
Политика

Газета The Sunday Times опубликовала имена и фотографии всех российских сотрудников британского бюро Sputnik

Издание предложило отобрать все активы Russian Today в Великобритании
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Английское издание The Sunday Times предложило отобрать все активы Russian Today в ВеликобританииАнглийское издание The Sunday Times предложило отобрать все активы Russian Today в ВеликобританииФото: REUTERS
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Английская газета The Sunday Times опубликовала фотографии и имена всех российских сотрудников британского бюро Sputnik. Издание предложило отобрать все активы российского международного информационного телеканала Russian Today.

В понедельник, 24 декабря, на официальной страничке RT в Twitter был опубликован скриншот статьи из газеты The Sunday Times.

Напомним, в Британии признали телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В настоящий момент в Великобритании решается вопрос о санкциях в отношении телеканала.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала притеснения Russian Today в Великобритании. По ее словам, Лондон активно применяет метод «контролируемых утечек» для создания «русофобской информационной среды».

А в понедельник, 24 декабря, стало известно о том, что СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине. Расследование было начато в отношении одного из интернет-провайдеров Винницкой области.

Чуть позже на новость о публикации в газете The Sunday Times эмоционально отреагировала Маргарита Симоньян, главный редактор информационного агентства Sputnik и телеканала RT.

- Таймс" публикует поименный список наших британских журналистов с фотографиями под заголовком о "кремлевских марионетках". С наступающим новым тысяча девятьсот тридцать третьим годом вас, май бритиш френд, - прокомментировала скандальную ситуацию Симоньян в своем Telegram.

В 1933 году Адольф Гитлер издал декрет о "Защите германского народа". Он давал правительству контроль над политическими мероприятиями и прессой, при этом в стране началась кампания по поиску врагов.

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