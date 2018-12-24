2018-12-24T12:35:07+03:00
В мире

На роль Джеймса Бонда в новом фильме предложили взять трансгендера

Такую идею озвучил британский актер Доминик Уэст
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трансгендеры Джейк и Ханна ГрафТрансгендеры Джейк и Ханна ГрафФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский актер Доминик Уэст предложил отдать роль Джеймса Бонда в новой части шпионской франшизы женщине-трансгендеру по имени Ханна Граф. На данный момент она является самым высокопоставленным офицером королевской армии, открыто заявившим о своей гендерной принадлежности.

Актер рассказал, что познакомился с Ханной во время съемок фильма "Колетт". В этой картине играл ее муж Джейк Граф, который также является трансгендером.

"Она красивая блондинка, которая могла бы быть Бондом. Это действительно отличная идея. Они должны сделать Бонда трансгендером, потому что в армии их служит большое число", - цитирует The Times Уэста.

Стоит отметить, что сама Ханна от такого предложения уже отказалась. Она заявила, что очень польщена словами Доминика, однако пока не намерена становиться актрисой. Вместе этого Граф предложила отдать роль шпиона 007 любой другой женщине, поскольку это бы могло вдохновить многих представительниц прекрасного пола на что-то большее.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Скарлетт Йоханссон пришлось отказаться от в фильме "Массажный салон" из-за нападок ЛГБТ-активистов. Они заявили, что актриса, будучи гетеросексуальной, не должна соглашаться на роль трансгендера.

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