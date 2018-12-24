В Южной Корее оштрафовали автоконцерн BMW на $10 млн

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-24T12:49:28+03:00

В автомобилях были возникали утечки охлаждающей жидкости и дефектного клапана двигателя

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Власти Южной Кореи обязали немецкий автоконцерн BMW выплатить штраф в размере 11,2 млрд вон ($9,93 млн) за неустраненную неисправность, из-за которой произошли возгорания во многих автомобилях. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как сообщает издание, в 2018 году в Южной Корее было отмечено около 40 случаев возгорания двигателей в автомобилях автоконцерна, из-за чего в августе пришлось отозвать 100 тыс. машин на территории страны.

По данным независимых экспертов и госслужащих Комиссии министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, причинами возгораний были неисправности в системе регуляции выхлопных газов.

В частности, повреждения возникли из-за утечки охлаждающей жидкости и дефектного клапана двигателя. Министерство предписало автоконцерну заменить все неисправные запчасти в отозванных автомобилях, выплатить штраф и в дальнейшем проводить проверки системы регуляции газов.

Дело также было передано в прокуратуру, в дальнейшем будет проведено уголовное расследование. Министерство утверждает, что компании было известно о проблемах с охлаждающей жидкостью еще с 2015 года. BMW же заявил, что узнал о неисправности лишь в июле этого года.

Представительство автоконцерна в Южной Корее подтвердило результаты расследования министерства о причинах возгорания двигателей. Компания принесла извинения автовладельцам и обещала оперативно отозвать все оставшиеся в эксплуатации машины с неисправными деталями. При этом BMW не стал комментировать заявление ведомства о попытках скрыть неисправность.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что "АвтоВАЗ" отозвал более 40 тысяч автомобилей Lada Vesta из-за проблем с шинами.