2018-12-24T12:49:28+03:00
В мире

В Южной Корее оштрафовали автоконцерн BMW на $10 млн

В автомобилях были возникали утечки охлаждающей жидкости и дефектного клапана двигателя
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
В Южной Корее оштрафовали автоконцерн BMW на $10 млнВ Южной Корее оштрафовали автоконцерн BMW на $10 млнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Южной Кореи обязали немецкий автоконцерн BMW выплатить штраф в размере 11,2 млрд вон ($9,93 млн) за неустраненную неисправность, из-за которой произошли возгорания во многих автомобилях. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как сообщает издание, в 2018 году в Южной Корее было отмечено около 40 случаев возгорания двигателей в автомобилях автоконцерна, из-за чего в августе пришлось отозвать 100 тыс. машин на территории страны.

По данным независимых экспертов и госслужащих Комиссии министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, причинами возгораний были неисправности в системе регуляции выхлопных газов.

В частности, повреждения возникли из-за утечки охлаждающей жидкости и дефектного клапана двигателя. Министерство предписало автоконцерну заменить все неисправные запчасти в отозванных автомобилях, выплатить штраф и в дальнейшем проводить проверки системы регуляции газов.

Дело также было передано в прокуратуру, в дальнейшем будет проведено уголовное расследование. Министерство утверждает, что компании было известно о проблемах с охлаждающей жидкостью еще с 2015 года. BMW же заявил, что узнал о неисправности лишь в июле этого года.

Представительство автоконцерна в Южной Корее подтвердило результаты расследования министерства о причинах возгорания двигателей. Компания принесла извинения автовладельцам и обещала оперативно отозвать все оставшиеся в эксплуатации машины с неисправными деталями. При этом BMW не стал комментировать заявление ведомства о попытках скрыть неисправность.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что "АвтоВАЗ" отозвал более 40 тысяч автомобилей Lada Vesta из-за проблем с шинами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ опубликовало имена россиян, погибших при крушении самолета в Конго
Путин огласит послание Федеральному собранию в I квартале 2019 года
Силуанов ознакомился с инвестпроектами на 15,3 трлн рублей
Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы после обновления
На роль Джеймса Бонда в новом фильме предложили взять трансгендера
Газета The Sunday Times опубликовала имена и фотографии всех российских сотрудников британского бюро Sputnik
Пашинян встретится с Путиным в Москве 27 декабря
Лукашенко посетит Россию 25 декабря для переговоров с Путиным
Каталонская полиция начала поиски мужчины, который мог планировать террористическую атаку в Барселоне
Неизвестные нарисовали свастику на арт-объекте в Киеве
Ученые смогли найти ген, влияющий на агрессивное поведение
В Киеве заявили, что зарплаты "Нафтогаза" могут разорить бюджет страны
В Австралии с 2019 года ужесточат контроль за использованием дронов
Россия и Азербайджан подготовила план экономического сотрудничества до 2024 года
В России готова к работе последняя станция для цифрового ТВ за Полярным кругом
Лавров: США демонизируют образ РФ, чтобы держать в дисциплине Европу
Премьер-министр Великобритании проведет незапланированное заседание кабмина по Brexit 2 января
СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине
Волкер назвал условие своего визита в Москву
Сергей Лавров призвал к постепенному пересмотру санкций в отношении КНДР
Россия предложила помочь пострадавшей от цунами Индонезии
Анаболические стероиды попали в список запрещенных ядовитых веществ
В Турции задержали 22 подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом
Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Цена нефти Brent поднялась до $54,38 после значительного падения
Трамп рассказал об обещании Эрдогана уничтожить остатки ИГ* в Сирии
Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с петардами и фейерверками