2018-12-24T13:01:02+03:00
Происшествия

Посольство РФ опубликовало имена россиян, погибших при крушении самолета в Конго

Воздушное судно было нанято избиркомом страны для доставки бюллетеней для голосования
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Посольство РФ опубликовало имена россиян, погибших при крушении самолета в КонгоПосольство РФ опубликовало имена россиян, погибших при крушении самолета в КонгоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Посольство России опубликовало список имен пилотов, которые погибли при крушении грузового самолета в Демократической республике Конго в четверг, 20 декабря. Воздушное судно нанял избирком страны для доставки бюллетеней для голосования.

В сообщении дипмиссии в Twitter сообщается, что во время крушения погибло трое россиян: Иван Федорович Масалов (1955 года рождения), Александр Григорьевич Кретов (1954-й), Евгений Андреевич Тарасов (1959-й).

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в прошлый четверг, 20 декабря. Судно Воздушное судно находилось в 40 километрах от международного аэропорта Нджили. На борту находились 23 человека. Трое из них - пилоты с российским гражданством. Самолет был нанят избиркомом Конго для доставки бюллетеней для голосования.

О том, что самолетом мог управлять российский экипаж, сообщили в пятницу, 21 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Швеции началась укладка газопровода "Северный поток — 2"
В Южной Корее оштрафовали автоконцерн BMW на $10 млн
Путин огласит послание Федеральному собранию в I квартале 2019 года
Силуанов ознакомился с инвестпроектами на 15,3 трлн рублей
Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы после обновления
На роль Джеймса Бонда в новом фильме предложили взять трансгендера
Газета The Sunday Times опубликовала имена и фотографии всех российских сотрудников британского бюро Sputnik
Пашинян встретится с Путиным в Москве 27 декабря
Лукашенко посетит Россию 25 декабря для переговоров с Путиным
Каталонская полиция начала поиски мужчины, который мог планировать террористическую атаку в Барселоне
Неизвестные нарисовали свастику на арт-объекте в Киеве
Ученые смогли найти ген, влияющий на агрессивное поведение
В Киеве заявили, что зарплаты "Нафтогаза" могут разорить бюджет страны
В Австралии с 2019 года ужесточат контроль за использованием дронов
Россия и Азербайджан подготовила план экономического сотрудничества до 2024 года
В России готова к работе последняя станция для цифрового ТВ за Полярным кругом
Лавров: США демонизируют образ РФ, чтобы держать в дисциплине Европу
Премьер-министр Великобритании проведет незапланированное заседание кабмина по Brexit 2 января
СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине
Волкер назвал условие своего визита в Москву
Сергей Лавров призвал к постепенному пересмотру санкций в отношении КНДР
Россия предложила помочь пострадавшей от цунами Индонезии
Анаболические стероиды попали в список запрещенных ядовитых веществ
В Турции задержали 22 подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом
Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Цена нефти Brent поднялась до $54,38 после значительного падения
Трамп рассказал об обещании Эрдогана уничтожить остатки ИГ* в Сирии
Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с петардами и фейерверками