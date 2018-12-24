Посольство РФ опубликовало имена россиян, погибших при крушении самолета в Конго

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-24T13:01:02+03:00

Воздушное судно было нанято избиркомом страны для доставки бюллетеней для голосования

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Посольство России опубликовало список имен пилотов, которые погибли при крушении грузового самолета в Демократической республике Конго в четверг, 20 декабря. Воздушное судно нанял избирком страны для доставки бюллетеней для голосования.

В сообщении дипмиссии в Twitter сообщается, что во время крушения погибло трое россиян: Иван Федорович Масалов (1955 года рождения), Александр Григорьевич Кретов (1954-й), Евгений Андреевич Тарасов (1959-й).

Напомним, самолет Ан-26 перестал выходить на связь в прошлый четверг, 20 декабря. Судно Воздушное судно находилось в 40 километрах от международного аэропорта Нджили. На борту находились 23 человека. Трое из них - пилоты с российским гражданством. Самолет был нанят избиркомом Конго для доставки бюллетеней для голосования.

О том, что самолетом мог управлять российский экипаж, сообщили в пятницу, 21 декабря.