В Швеции началась укладка газопровода "Северный поток — 2"

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-24T13:16:46+03:00

Работы на данном участке будут вестись до лета 2019 года

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В экономической зоне Швеции началось строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2". В минувшее воскресенье, 23 декабря, судно Solitaire приступило к укладке труб, которые были заранее доставлены в порт Карлсхамн.

По данным местного радио SR, работы на данном участке будут вестись вплоть до лета 2019 года. Руководители порта уже дополнительно наняли 110 человек, также планируется создание 30 новых рабочих мест.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с сентября Solitaire работал на территории Финляндии, однако недавно оставил работу там и двинулся в Швецию. На замену ему пришло судно-трубоукладчик Pioneering Spirit.

К настоящему моменту компания-оператор проекта Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения на строительство газопровода от четырех из пяти стран. Работы ведутся согласно графику.