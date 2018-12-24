Кейт Миддлтон купила рождественские подарки в дисконт-магазине
Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, вместе со своими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетила один из лондонских дисконт-магазинов
Супругу принца Уильяма заметила одна из посетительниц магазина The Range, учительница Сара Дэниэлс.
- Мы привыкли к помпезности и торжественности, которые окружают королевскую семью. Было чудесно увидеть ее с детьми в магазине скидок, куда ходят обычные люди, - поделилась Дэниэлс.
Вместе с детьми Кейт набрала целую корзину игрушек и товаров для дома, а потом встала в конец общей очереди.
Отмечается, что управляющий The Range называет свой магазин «John Lewis для бедных», сообщает издание "Daily Mail".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кейт Миддлтон проведет Рождество вместе с Меган Маркл, беременной супругой принца Гарри. Праздник члены королевской семьи встретят в Норфолке.