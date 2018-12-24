2018-12-24T13:57:09+03:00
Общество

Кейт Миддлтон купила рождественские подарки в дисконт-магазине

Герцогиня Кембриджская вместе со своими детьми приобрела корзину игрушек и товаров для дома
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Кейт Миддлтон купила рождественские подарки в магазине "для бедных"Кейт Миддлтон купила рождественские подарки в магазине "для бедных"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, вместе со своими детьми, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, посетила один из лондонских дисконт-магазинов

Супругу принца Уильяма заметила одна из посетительниц магазина The Range, учительница Сара Дэниэлс.

- Мы привыкли к помпезности и торжественности, которые окружают королевскую семью. Было чудесно увидеть ее с детьми в магазине скидок, куда ходят обычные люди, - поделилась Дэниэлс.

Вместе с детьми Кейт набрала целую корзину игрушек и товаров для дома, а потом встала в конец общей очереди.

Отмечается, что управляющий The Range называет свой магазин «John Lewis для бедных», сообщает издание "Daily Mail".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кейт Миддлтон проведет Рождество вместе с Меган Маркл, беременной супругой принца Гарри. Праздник члены королевской семьи встретят в Норфолке.

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