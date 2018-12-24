2018-12-24T14:16:00+03:00
Политика

Генсек ОБСЕ прокомментировал последствия инцидента в Керченском проливе

Томас Гремингер назвал произошедшую ситуацию очень сложной
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливеГенсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер дал оценку инциденту в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года. Он назвал ситуацию очень сложной, а также не исключил ухудшение отношений Москвы и Киева.

«Это была очень сложная ситуация. Мы месяцами вновь и вновь обращали внимание на нагнетающийся потенциал напряжённости в Чёрном море», - рассказал он в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

По его словам, ОБСЕ только наблюдали, комментировали и предостерегали во время инцидента. Томас Гремингер отметил, что между сторонами провокации случаются «вновь и вновь».

Генсек ОБСЕ отметил, что Москве и Киеву необходимо наладить диалог. Первый шаг лучше сделать России и отпустить задержанных украинских моряков и три корабля. Это поможет избежать цепной реакции.

«Там, где у них есть различные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно дойдёт до эскалации. Так из отдельного очага может возникнуть обширный пожар», — отметил Гремингер.

Напомним, что утром 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили порядок прохождения государственной границы России. В результате суда были задержаны. Пограничные службы арестовали 24 моряка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию провокацией, которая организована украинской властью в преддверии президентских выборов.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне назвали главные события уходящего 2018 года
МИД России считает, что сыну Каддафи необходимо участвовать в политической жизни Ливии
Правительство расширило список сильнодействующих веществ
В Госдуме слова Терезы Мэй о "российской угрозе" назвали "нездоровой фантазией"
Кейт Миддлтон купила рождественские подарки в дисконт-магазине
Турция вынесет вопрос об убийстве журналиста Хашкаджи на рассмотрение ООН
Более 6,7 млн россиян посмотрели большую пресс-конференцию Путина в 2018 году
Валентина Матвиенко раскритиковала английское издание Times за публикацию фамилий российских журналистов
Следователи расспросили космонавта Артемьева по делу "Союза МС-09"
В Госдуму внесли закон о возможности привязки полиса ОСАГО к водителю
В Швеции началась укладка газопровода "Северный поток — 2"
Посольство РФ опубликовало имена россиян, погибших при крушении самолета в Конго
В Южной Корее оштрафовали автоконцерн BMW на $10 млн
Путин огласит послание Федеральному собранию в I квартале 2019 года
Силуанов ознакомился с инвестпроектами на 15,3 трлн рублей
Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы после обновления
На роль Джеймса Бонда в новом фильме предложили взять трансгендера
Газета The Sunday Times опубликовала имена и фотографии всех российских сотрудников британского бюро Sputnik
Пашинян встретится с Путиным в Москве 27 декабря