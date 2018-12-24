Генсек ОБСЕ прокомментировал последствия инцидента в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-24T14:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер дал оценку инциденту в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года. Он назвал ситуацию очень сложной, а также не исключил ухудшение отношений Москвы и Киева.

«Это была очень сложная ситуация. Мы месяцами вновь и вновь обращали внимание на нагнетающийся потенциал напряжённости в Чёрном море», - рассказал он в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

По его словам, ОБСЕ только наблюдали, комментировали и предостерегали во время инцидента. Томас Гремингер отметил, что между сторонами провокации случаются «вновь и вновь».

Генсек ОБСЕ отметил, что Москве и Киеву необходимо наладить диалог. Первый шаг лучше сделать России и отпустить задержанных украинских моряков и три корабля. Это поможет избежать цепной реакции.

«Там, где у них есть различные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно дойдёт до эскалации. Так из отдельного очага может возникнуть обширный пожар», — отметил Гремингер.

Напомним, что утром 25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили порядок прохождения государственной границы России. В результате суда были задержаны. Пограничные службы арестовали 24 моряка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию провокацией, которая организована украинской властью в преддверии президентских выборов.