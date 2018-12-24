В Брюсселе неизвестный устроил стрельбу из автомата

СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-24T15:04:29+03:00

В результате происшествия никто из прохожих не пострадал

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Неизвестный открыл огонь из автомата в центре Брюсселя. Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на городскую прокуратуру.

Мужчина начал стрельбу возле витрины ресторана на авеню Луис. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция обнаружила на месте происшествия следы трех пуль.

Мотив нападения пока не установлен. Полиция не связывает данный случай с терроризмом. Однако следствие продолжает расследование.

Напомним, что 21 декабря неизвестный открыл огонь в центре Вены. В результате стрельбы погиб один человек, двое получили ранения.

Также 12 декабря перестрелка случилась в Страсбурге. 29-летний Шериф Шекатт убил три человека и ранил больше десяти. Впоследствии инцидент назвали терактом. Его брат признался полиции, что Шекатт хотел отомстить за погибших единоверцев в Сирии.