Тимошенко сообщила об "избирательном армагеддоне" на Украине

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-24T15:33:42+03:00

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала о массовых нарушениях на выборах глав территориальных общин, которые состоялись на Украине в минувшее воскресенье, 23 декабря.

Политик указала на то, что в стране вновь возродилась "недобрая традиция", при которой многие люди голосовали прямо из дома без каких-либо справок. Сами же бюллетени печатались на обычном ксероксе и были абсолютно не защищены. Более того, сотни фальшивых бланков с уже проставленными пометками появлялись буквально из ниоткуда. И это не считая подкупа по ряду направлений, над которыми имеют власть депутаты.

"Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп - все это было в наличии. Ломали людей, принуждали сниматься с выборов, а тех, кто хотел идти на выборы путем самовыдвижения, "через колено" власть принудила идти от Блока [президента Украины] Петра Порошенко", - цитирует ТАСС Тимошенко.

Стоит отметить, что, согласно итогам местных выборов ,наиболее популярной оказались именно "Батькивщина" (35,7%). Партия же действующего главы государства оказалась на втором месте с 22,7% голосов.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент более 21% украинцев хотят видеть Тимошенко следующим президентом страны. За Порошенко же готовы проголосовать 11% респондентов.