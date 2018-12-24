Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Правительство России ужесточило правила хранения оружия. Соответствующее постановление от 19 декабря было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.
Документ предусматривает уточнение и дополнение первого абзаца пункта 59 Правил оборота гражданского и служебного оружия. Теперь хранить в запирающихся на замок сейфах необходимо будет не только сами пистолеты, ружья и патроны, но даже порох и капсюли Владельцы оружия должны полностью исключить доступ у нему посторонних людей. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что ужесточение правил позволит обеспечить общественную безопасность. С этой же целью предлагается внести поправки в закон "Об оружии".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Росгвардия выступила с инициативой, обязывающей владельцев огнестрела в течение трех рабочих дней сообщать свое фактическое местонахождение в случае, если оружие берется в поездку.