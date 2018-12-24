В Москве насмерть замерз известный математик и шахматист

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-24T15:17:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На юго-западе Москвы скончался почетый член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов. 80-летний мужчина умер в результате переохлаждения.

Как сообщает РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина насмерть замерз на улице.

Около 10 утра в субботу, 22 декабря, его госпитализировали с улицы Профсоюзным с обморожением конечностей. 23 декабря он скончался, не приходя в сознание.

Известно, что Эдуард Дубов родился 27 апреля 1938 года. Эдуард познакомился в детстве с шахматами и остался преданным этой игре всю жизнь.

Сильным шахматистом является его сын, а внука-гроссмейстера Даниила Дубова хорошо знают во всем мире, это один из самых перспективных шахматистов России.

Эдуард Львович всю жизнь проработал математиком, он был известным ученым, членом Московского математического общества.

Почетный член Международной шахматной федерации, международный арбитр в 90-е годы занимал пост президента Шахматной федерации Москвы.

В качестве главного арбитра Дубов судил как финалы чемпионата Москвы, так и крупнейшие международные соревнования. Последним крупным состязанием, прошедшим под патронажем Дубова, стал Суперфинал чемпионата России 2011 года.