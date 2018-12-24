Орешкин прогнозирует сложный период для экономики России на начало 2019 года
Начало 2019 года станет сложным периодом для российской экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, причиной этого станут как внутренние факторы, так и внешние.
«Самый сложный период для экономической динамики - это начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики», - рассказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».
Также в России ожидается повышение НДС, который снизит часть потребительского спроса.
«Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года», - отметил Максим Орешкин.
Он отметил, что второе полугодие 2019 году «будет более позитивным». Рост ВВП России составит 1,3%.