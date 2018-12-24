Орешкин прогнозирует сложный период для экономики России на начало 2019 года

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-24T15:34:01+03:00

Негативными факторами могут стать повышение НДС, волатильность на сырьевых рынках и снижение спроса на российскую экспортную продукцию

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Начало 2019 года станет сложным периодом для российской экономики. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, причиной этого станут как внутренние факторы, так и внешние.

«Самый сложный период для экономической динамики - это начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики», - рассказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Также в России ожидается повышение НДС, который снизит часть потребительского спроса.

«Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года», - отметил Максим Орешкин.

Он отметил, что второе полугодие 2019 году «будет более позитивным». Рост ВВП России составит 1,3%.