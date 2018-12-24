Официальный курс доллара на 25 декабря вырос до 68,41 рубля
Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро на вторник
Официальный курс доллара повысили на 40 копеекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный курс доллара на 25 декабря вырос на 40 копеек. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального банка России.
Доллар подорожал до отметки в 68,4073 рубля. Предыдущий показатель составлял 68,0085 рубля. Официальный курс евро был пониже на 8,31 копейку. Он составил 77,8886 рубля.
Стоит отметить, что ослабление национальной валюты в последнее время связывают с обвалом цен на нефть. Черное золото марки Brent на данный момент упало в цене до 54 долларов за баррель. Такой показатель в последний раз был зафиксирован весной.