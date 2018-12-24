В ЦАГИ смогли улучшить ракету «Ангара»
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского завершили работы по улучшению конструкции тяжелой ракеты «Ангара». После первых испытаний ее макета в аэродинамической трубе стало понятно, что часть элементов нуждается в корректировке.
Были откорректированы схемы нанесения и толщины теплозащитного покрытия, установлены новые обтекатели и оптимизированы параметры траектории полета.
Блоки ракеты-носителя были подвержены опасному уровню теплового нагружения. Перегрев мог привести к опасным последствиям, которые сказались на работе всей конструкции.
После доработки были проведены повторные испытания в большой гиперзвуковой аэродинамической трубе, а также в ударной аэродинамической трубе.
- Прежде всего нужно было выяснить показатели обтекания и теплообмена поверхности ракеты при выведении на гиперзвуковых режимах полета. Специалисты ЦАГИ разработали рекомендации по защите от таких нагрузок, - цитирует сайт телеканала «Звезда» ЦАГИ.
Ранее Дмитрий Рогозин посетил производственное объединение «Полет» – филиал АО«ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» в Омске и сообщил о решении модернизировать ракету-носитель «Ангара – А5».