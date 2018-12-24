Число жертв цунами в Индонезии достигло 334

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-24T15:54:58+03:00

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Число жертв цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива в Индонезии, повысилось до 334. Об этом сообщило издание Antara со ссылкой на представителей агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии (Basarnas).

Известно, что в настоящее время 61 человек считаются без вести пропавшими.

Напомним, что в минувшие выходные мощное цунами обрушилось на индонезийские острова Ява и Суматра. Ранее сообщалось, что жертвами стихийного бедствия стали более 280 человек, еще около 720 получили травмы. При этом несколько сотен местных жителей числились пропавшими без вести.

В понедельник, 24 декабря Россия предложила Индонезии помочь в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях, чтобы ситуация с обрушившимся на республику стихии больше не повторилась. С таким заявлением выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.