Медведев сместил Александра Суринова с должности главы Росстата

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-24T16:02:36+03:00

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Глава правительства Дмитрий Медведев освободил от должности главы Росстата Александра Суринова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», - указано в официальном документе.

Руководителем ведомства вместо Суринова стал Павел Малков. Распоряжение о его назначении уже подписал Дмитрий Медведев.

Напомним, что на прошлой неделе Медведев сменил руководителя в Росимуществе. На место Дмитрия Пристанскова назначили Вадима Яковенко.

Отметим, что Павел Малков до настоящего времени занимал пост директора Департамента государственного управления Министерства экономического развития Российской.

Родился 29 января 1980 года в Саратове. Окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», прошел профессиональную переподготовку в Поволжской академии государственной службы им. П.А.Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление», а также прошел обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе MBA, специализация «Информационный менеджмент».

Работал на различных должностях в правительстве Саратовской области и коммерческих организация. Позже перешел в Минэкономразвития России.