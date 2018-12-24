Губерниев ответил на обвинения вице-президента IBU во лжи

СЕГОДНЯ 16:06 2018-12-24T16:06:09+03:00

Ранее Иржи Гамзы заявил, что российский комментатор перевирает слова и выставляет его в плохом свете

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опроверг обвинения вице-президента Международного союза биатлонистов IBU Иржи Гамзы, который ранее заявил о том, что российский телеведущий искажает информацию и выставляет его в плохом свете.

Мужчина рассказал, что виделся с чешским чиновником всего один раз во время этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке, и тогда больше с ним не общался. На фоне же поступивших в свой адрес обвинений Губерниев решил обратиться напрямую к вице-президенту спортивной организации.

"Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень. Вы можете пройти мимо, а потом за глаза что-то говорить. Скажите мне все лично", - цитирует телеведущего "Спорт-Экспресс".

При этом мужчина отметил, что его популярность в Чехии с точки зрения биатлона сравнима с известностью Аллы Пугачевой в ее лучшие годы.

Ранее Губерниев рассказывал сайту kp.ru о том, что во время многих международных чемпионатов его отсаживают отдельно от других комментаторов.