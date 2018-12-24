Врачи назвали пять продуктов, которые могут вызвать рак

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-24T16:14:51+03:00

Медики уверены, что злоупотребление леденцами, кексами, горячим шоколадом может привести к очень серьезным проблемам

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Некоторые продукты могут оказать пагубное действие на организм, уверены медики. Злоупотребление сладостями приводит к появлению в организме опухолей. В стоп-лист попали любимые детворой леденцы и горячий шоколад, но это далеко не полный список опасного лакомства. Особо опасными для здоровья человека признаны кексы, шоколадный пирог брауни и сладкие газированные напитки.

Дело в рецептуре. При изготовлении кексов и пирожных используется цветная глазурь, ей покрывают и украшают сладость. Мало кто знает, но при ее производстве применяют красители на основе нефтепродуктов. Употребление таких сладостей приводит к нарушению внимания, а иногда к развитию онкологических заболеваний.

При производстве леденцов тоже добавляются искусственные красители, генетически модифицированный кукурузный сироп. Леденцы тоже могут стать причиной возникновения новообразований, - пишет сайт argumenti.ru.

Газированные напитки являются проблемой из-за кукурузного сиропа, который входит в их состав, а горячий шоколад содержит много очищенного сахара и гидрогенизированного масла.