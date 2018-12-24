2018-12-24T16:22:55+03:00
В мире

Выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля

Граждане страны выразили возмущение против закона о обязательной военной обязанности ортодоксальных иудеев
Сакина НУРИЕВА
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Выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреляВыборы в парламент Израиля пройдут 9 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля. Решение о роспуске Кнессета (парламента Израиля) и проведении досрочных выборов в стране было единогласно принято главами партий, входящих в правительственную коалицию.

"Лидеры коалиции единогласно приняли решение о роспуске парламента и проведении новых выборов в начале апреля", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Одной из причин такого разрешения принято считать законопроект, который призывает к военной обязанности ортодоксальных иудевв, которым ранее было разрешено не принимать участие в военных событияз страны. Об этом сообщило издание Aljazeera.

Во многих консервативных кругах данный закон вызвал возмущение, особенно в связи с увеличившимся конфликтом с Палестиной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре текущего года президент Палестины Махмуд Аббас поручил миссии непризнанного государства в Нидерландах подать жалобу в Международный уголовный суд на Израильское государство, которое нанесло авиаудары по территории сектора Газа.

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