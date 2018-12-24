Матвиенко считает оскорбительным запрет на подарки врачам и учителям

СЕГОДНЯ 16:25 2018-12-24T16:25:35+03:00

Матвиенко против запрета на подарки для учителей и врачей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Законопроект о запрете на подарки учителям и врачам является оскорбительным. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер выступила против данной инициативы и процитировала Виктора Черномырдина.

«Я считаю, что это избыточная мера, ненужная и даже оскорбительная для педагогов. «Классик» Черномырдин говорил (в данном случае можно его вспомнить): Хотели как лучше, а получилось как всегда», - сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, инициатива показывает унизительное отношение к людям. Также спикер напомнила, что существует общее правило для всех о запрете на подарки стоимостью выше 3 тысяч рублей. Однако в России существуют также определенные традиции.

«Если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, каким-то образом отблагодарить за его внимание, отношение к детям, в конце концов духи подарить - что здесь плохого?», - приводит ТАСС слова Матвиенко.

Напомним, что ранее в Государственную думу внесли законопроект о запрете подарков для учителей и врачей. Исключения: цветы и различные ручки-блокноты. Бюджетников намерены также обязать сообщать начальству о «фактах склонения к коррупции».