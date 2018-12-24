2018-12-24T16:45:16+03:00
Политика

Матвиенко заявила о готовности делегации Совфеда выехать в США

Спикер верхней палаты парламента сообщила, что поездка состоится, если поступит приглашение от американской стороны
Алена Басавина
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Матвиенко прокомментировала поездку в СШАМатвиенко прокомментировала поездку в СШАФото: Из архива KP.RU
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Делегация Совета Федерации готова к визиту в США. Об этом заявила на пресс-конференции председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По словам политика, поезда состоится после официального приглашения со стороны американских коллег. Однако серьезные межпарламентские связи пока вряд ли возможны.

«Если подтвердится намерение Сената Конгресса США пригласить нашу делегацию, мы, безусловно, направим такую делегацию», - указала Матвиенко. Она пояснила, что ранее состав делегации и примерные даты уже были согласованы, но после выборов в Конгресс США они изменились.

«Это требует серьезной тщательной проработки, переговоров, деталей. Мы будем продолжать прилагать для этого усилия», - отметила глава Совета Федерации. По ее мнению, полноценно провести встречу пока мешает внутриполитическая обстановка в США и «русофобская истерия».

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