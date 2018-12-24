Топ-100 самых сексуальных мужчин 2018 года возглавил кореец Чон Чонгук

СЕГОДНЯ 17:36 2018-12-24T17:40:34+03:00

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Опубликован список самых сексуальных мужчин мира за 2018 год. Результаты народного голосования представил портал о звездах Starmometer.

Указано, что в список вошли мужчины, которые отличились не только стальным прессом или объемными мышцами, но и талантом и интеллектом. Топ был составлен на основе предпочтений интернет-пользователей. Отдать свой голос смогли 7 миллионов человек со всего мира.

Победителем стал южнокорейский певец, танцор и участник популярной музыкальной группы BTS Чон Чонгук. 21-летний парень выступает в жанре k-рор, который широко распространен в азиатских странах.

1-е место Чон Чонгук Фото: bts.jungkook

Второе место досталось 23-летнему тайскому актеру и певцу Крису Перавату. Впервые он получил широкую известность в некоторых частях Азии благодаря роли Артита в сериале SOTUS: The Series.

2-е место Крис Перават Фото: Instagram GMMTV

На третьем месте оказался 23-летний Алден Ричардс, который является филиппинским актером, ведущим, моделью и музыкантом.

3-е место Алден Ричардс Фото: Instagram Alden Richards

Четвертое место пользователи отдали 24-летнему Киму Чонину. Он южнокорейский певец из группы EXO. Также выступает в жанре k-pop.

4-е место Ким Чонин Фото: Instagram zkdlin

А пятом месте расположился итальянский инженер, модельер и бывший преподаватель математики в Лондонском университетском колледже Пьетро Боселли. В сети его называют «самый сексуальный учитель математики». По состоянию на октябрь 2018 года его аккаунт в Instagram насчитывает 2,6 миллиона подписчиков.

5-е место Пьетро Боселли Фото: Pietro Boselli

Отметим, что в топ-100 вошел даже российский певец Александр Воробьев. Пользователи отвели ему скромное 99 место.