2018-12-24T17:40:34+03:00
В мире

Топ-100 самых сексуальных мужчин 2018 года возглавил кореец Чон Чонгук

Молодой человек является участником популярной музыкальной группы BTS
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Самым сексуальным мужчиной стал участник группы BTS Фото: Instagram bts.jungkookСамым сексуальным мужчиной стал участник группы BTS Фото: Instagram bts.jungkook
Изменить размер текста:

Опубликован список самых сексуальных мужчин мира за 2018 год. Результаты народного голосования представил портал о звездах Starmometer.

Указано, что в список вошли мужчины, которые отличились не только стальным прессом или объемными мышцами, но и талантом и интеллектом. Топ был составлен на основе предпочтений интернет-пользователей. Отдать свой голос смогли 7 миллионов человек со всего мира.

Победителем стал южнокорейский певец, танцор и участник популярной музыкальной группы BTS Чон Чонгук. 21-летний парень выступает в жанре k-рор, который широко распространен в азиатских странах.

1-е место Чон Чонгук Фото: bts.jungkook

1-е место Чон Чонгук Фото: bts.jungkook

Второе место досталось 23-летнему тайскому актеру и певцу Крису Перавату. Впервые он получил широкую известность в некоторых частях Азии благодаря роли Артита в сериале SOTUS: The Series.

2-е место Крис Перават Фото: Instagram GMMTV

2-е место Крис Перават Фото: Instagram GMMTV

На третьем месте оказался 23-летний Алден Ричардс, который является филиппинским актером, ведущим, моделью и музыкантом.

3-е место Алден Ричардс Фото: Instagram Alden Richards

3-е место Алден Ричардс Фото: Instagram Alden Richards

Четвертое место пользователи отдали 24-летнему Киму Чонину. Он южнокорейский певец из группы EXO. Также выступает в жанре k-pop.

4-е место Ким Чонин Фото: Instagram zkdlin

4-е место Ким Чонин Фото: Instagram zkdlin

А пятом месте расположился итальянский инженер, модельер и бывший преподаватель математики в Лондонском университетском колледже Пьетро Боселли. В сети его называют «самый сексуальный учитель математики». По состоянию на октябрь 2018 года его аккаунт в Instagram насчитывает 2,6 миллиона подписчиков.

5-е место Пьетро Боселли Фото: Pietro Boselli

5-е место Пьетро Боселли Фото: Pietro Boselli

Отметим, что в топ-100 вошел даже российский певец Александр Воробьев. Пользователи отвели ему скромное 99 место.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Корпорация «РОСНАНО» впервые получила от Fitch рейтинг на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом
Матвиенко заявила о готовности делегации Совфеда выехать в США
АвтоВАЗ выпустит восемь новых моделей до 2026 года
Матвиенко считает оскорбительным запрет на подарки врачам и учителям
Выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля
Врачи назвали пять продуктов, которые могут вызвать рак
Губерниев ответил на обвинения вице-президента IBU во лжи
Медведев сместил Александра Суринова с должности главы Росстата
Число жертв цунами в Индонезии достигло 334
В ЦАГИ смогли улучшить ракету «Ангара»
Официальный курс доллара на 25 декабря вырос до 68,41 рубля
Орешкин прогнозирует сложный период для экономики России на начало 2019 года
Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером Белоруссии
В Москве насмерть замерз известный математик и шахматист
Правительство России ужесточило правила хранения оружия
Тимошенко сообщила об "избирательном армагеддоне" на Украине
В Брюсселе неизвестный устроил стрельбу из автомата
МИД Турции считает, что Израиль стремится расчленить Сирию