2018-12-24T17:45:09+03:00
Экономика

Корпорация «РОСНАНО» впервые получила от Fitch рейтинг на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом

Аналитики агентства признали хорошими позиции ликвидности компании в 2018 году
Ксения БОГДАНОВА
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Агентство Fitch Ratings присвоило корпорации «РОСНАНО» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-». Аналитики крупнейшего международного рейтингового агентства определили прогноз по рейтингам как «Позитивный». «РОСНАНО» также присвоен краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3» и рейтинги приоритетного необеспеченного долга «BBB-». Fitch Ratings присвоил «РОСНАНО» кредитный рейтинг на одном уровне с суверенным рейтингом РФ.

Позицию ликвидности «РОСНАНО» в 2018 году эксперты Fitch считают хорошей. Как отмечает рейтинговое агентство, у корпорации есть существенные неиспользованные кредитные линии от российских банков , покрывающие потребности в обслуживании долга на несколько лет.

- Присвоение долгосрочного кредитного рейтинга от Fitch инвестиционного уровня позволит сократить стоимость долга и финансировать инвестиционную деятельность РОСНАНО на более выгодных условиях, - отмечает Артур Галстян, управляющий директор по финансам УК «РОСНАНО». - Кроме того, высокий кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства способствует адекватной оценке рисков РОСНАНО со стороны международных и российских партнеров при структурировании новых инвестиционных фондов нанотехнологий.

Напомним, АО «РОСНАНО» содействует развитию в России нанотехнологий, осуществляя инвестиции в финансово эффективные высокотехнологичные проекты. Главные направления инвестирования - электроника, энергетика, телекоммуникации, здравоохранение, биотехнологии и другие сферы.

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