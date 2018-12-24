2018-12-24T18:02:40+03:00
Общество

Путин 25 декабря встретится с руководство парламента

Президент планирует обсудить планы по совершенствованию законодательства на 2019 год
Алена Басавина
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Путин 25 декабря встретится с руководство парламентаПутин 25 декабря встретится с руководство парламентаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российский лидер Владимир Путин проведет во вторник, 25 декабря, встречу с руководством Государственной думы и Совета Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«25 декабря Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством Совета Федерации и Государственной Думы, а также профильных комитетов обеих палат российского парламента», - приводит ТАСС слова пресс-службы.

В ходе встречи глава государства планирует подвести итоги работы парламента за 2018 год и обозначить планы по совершенствованию законодательства на будущий год.

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