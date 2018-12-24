ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости на 10 км/ч
МВД планирует разработать инициативу о введении ответственности за превышение скорости на 10 км/ч. Об этом сообщил главный инспектор по безопасности дорожного движения России Михаил Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна».
«Прежде чем принимать решение о снижении порога административной ответственности, нужно паспортизировать дороги и установить соответствие скоростного режима по каждому участку, а потом уже принимать административные меры в части изменения тех или иных правил дорожного движения», - указал он.
По данной причине разработка инициативы будет проходить до 1 марта 2019 года с учетом социологического опроса.
Михаил Черников считает, что на данный момент водители платят слишком маленький штраф за превышение скорости. По этой причине нарушения происходят снова и снова.
«Поэтому у нас очень много ДТП, и тяжесть последствий от выбранного скоростного режима напрямую зависит. Вот здесь нужно все переосмыслить», - отметил глава ГИБДД.
Введение ответственности за превышение скорости на 10 км/ч поможет снизить количество аварий. Однако перед этим необходимо прописать стандарты движения по дорогам.