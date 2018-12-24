ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

СЕГОДНЯ 18:55 2018-12-24T18:55:16+03:00

По словам главы ведомства Михаила Черникова, водители на данный момент платят слишком маленький штраф

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МВД планирует разработать инициативу о введении ответственности за превышение скорости на 10 км/ч. Об этом сообщил главный инспектор по безопасности дорожного движения России Михаил Черников в эфире радиостанции «Милицейская волна».

«Прежде чем принимать решение о снижении порога административной ответственности, нужно паспортизировать дороги и установить соответствие скоростного режима по каждому участку, а потом уже принимать административные меры в части изменения тех или иных правил дорожного движения», - указал он.

По данной причине разработка инициативы будет проходить до 1 марта 2019 года с учетом социологического опроса.

Михаил Черников считает, что на данный момент водители платят слишком маленький штраф за превышение скорости. По этой причине нарушения происходят снова и снова.

«Поэтому у нас очень много ДТП, и тяжесть последствий от выбранного скоростного режима напрямую зависит. Вот здесь нужно все переосмыслить», - отметил глава ГИБДД.

Введение ответственности за превышение скорости на 10 км/ч поможет снизить количество аварий. Однако перед этим необходимо прописать стандарты движения по дорогам.