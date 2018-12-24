2018-12-24T19:11:01+03:00
Общество

В регионах еще на год продлят вещание аналогового ТВ

Переход к цифровому формату окончательно завершат в 2020 году
Алена Басавина
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Переход на цифровое вещание продлят в регионах Фото: FA Bobo PIXSELL PA ImagesПереход на цифровое вещание продлят в регионах Фото: FA Bobo PIXSELL PA Images
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Государственная комиссия по радиочастотам решила продлить на год аналоговое вещание для региональных телеканалов.

Как сообщает «Интерфакс», изначально перейти на цифровой формат в России планировали в 2019 году. Однако от отраслевых вещательных организаций стали поступать многочисленные просьбы продлить переходный период.

В результате комиссия подготовила проект решения для правительства о продолжении аналогового вещания в регионах. В документе указано, что лицензии будут продлены до 19 августа 2020 года.

«Это не окончательная дата, конечно. Есть предположение, что к 2020 году все вопросы, во всяком случае - до конца 2020 года, будут решены», - отметил в ходе заседания ГКРЧ заместитель директора департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Геннадий Труицын.

Отметим, что изначально Россия планировала перейти на цифровое телевидение в 2016 году, однако сроки были сдвинуты до 2019 года.

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