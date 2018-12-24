RT опубликовал ролик о новогоднем подарке Дональду Трампу

СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-24T19:43:53+03:00

Телеканал решил представить, что может получить на Рождество президент США от других лидеров [видео]

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Накануне католического Рождества телеканал RT опубликовал ролик о «новогоднем вмешательстве» в Белом доме. Журналисты решили представить, что подарят на праздник Дональду Трампу.

Видео начинается с того, что американский президент садится около наряженной елки и начинает разбирать презенты.

Первым делом он берет коробку от Ким Чен Ына. Внутри нее оказываются два позолоченных бюста с изображением лидеров США и КНДР. Такой подарок он безжалостно отправляет в мусорную корзину.

Затем он достает из другой коробки знаменитую красную кепку Make America great again, на которой красуется бирка с надписью «Made in China». Головной убор он швыряет на пол.

Далее в руки Трампа попадает коробка с шоколадными плитками, на которой написано лаконичное: «От Петро». Одну из шоколадок он откусывает, морщится и бросает ее в урну.

Что RT подарил Трампу на Рождество.

От короля Саудовской Аравии в подарок Трамп получает корону. Атрибут власти президент с радостью примеряет.

В конце видео среди нарядных коробок лидер видит пакет с зеленой лентой. По оберткой он находит черную футболку с логотипом RT и вопросом: «Вы работаете в ГРУ?». После появляется титр: «Да, мы не подарок».

Отметим, что русский ролик завершает сценой, где Трамп в подаренной футболке отмечает Новый год. На столе перед ним стоит бутылка водки, соленые огурцы и салат Оливье, а по телевизору показывают ежегодное поздравление президента России Владимира Путина.

Ролик для американской аудитории показывает в конце спальню президента, в которой перед зеркалом стоит его супруга Меланья в футболке RT. Удивленным голосом Дональд Трамп спрашивает жену: «Что написано на футболке?». На это Меланья отвечает «Тут написано Make America great again, что же еще». «Да, конечно. Я так и думал», - соглашается лидер.