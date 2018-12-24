Брянский губернатор осудил мэра Клинцов, который отправил в Турцию свою дочь

СЕГОДНЯ 20:04 2018-12-24T20:04:22+03:00

Александр Богомаз заявил, что чиновники восприняли свои должности как привилегии

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Мэр города Кринцы поступил некорректно, отправив в Турцию свою дочь за счет средств благотворительного фонда. Такое мнение высказал глава Брянской области Александр Богомаз.

«Считаю, что это некорректные действия главы города Клинцов. Потому что сегодня многие чиновники воспринимают должности как привилегию, а на самом деле, должность каждого чиновника - это не привилегия, а трудная работа, которую он должен делать добросовестно и быть примером для всех окружающих», - приводит ТАСС слова Богомаза.

Напомним, что марте 2018 года благотворительный фонд имени российского дипломата Андрея Карлова организовал поездку для детей-инвалидов в турецкий город Демре. Дети должны были принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных погибшему послу.

В декабре 2018 года стало известно, что в Турцию отправились дети нескольких чиновников из Клинцов.