2018-12-24T20:19:03+03:00
Общество

Яндекс покажет в Новый год свой «голубой огонек»

В праздничном шоу примут участие популярные артисты и блогеры
Алена Басавина
Поделиться:
Яндекс покажет Новогоднее шоу Фото: ЯндексЯндекс покажет Новогоднее шоу Фото: Яндекс
Изменить размер текста:

Компания Яндекс в новогоднюю ночь покажет собственное праздничное шоу, в котором примут участие популярные артисты и звезды интернета. Программа начнется вечером 31 января.

В студии Яндекса соберутся те, кем в 2018 году больше всего интересовались интернет-пользователи — блогеры, музыканты и другие популярные личности. Известно, что ведущими станут Илья Соболев, Ирина Чеснокова и Саша Спилберг.

В гостях указаны Катя Клэп, Satyr, Манижа, Ольга Серябкина, Ёлка, Ида Галич, Вера Брежнева, CYGO. Зрители смогут в прямом эфире отправлять в специальный чат новогодние эмодзи.

Шоу подготовят совместно с медиагруппой «Красный квадрат», которые организовывали «Минута славы», «большие гонки», «Последний герой», «Танцы со звёздами», «Угадай мелодию», «Форт Боярд» и «Давай поженимся!».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24