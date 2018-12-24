Яндекс покажет в Новый год свой «голубой огонек»

СЕГОДНЯ 20:19 2018-12-24T20:19:03+03:00

В праздничном шоу примут участие популярные артисты и блогеры

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Компания Яндекс в новогоднюю ночь покажет собственное праздничное шоу, в котором примут участие популярные артисты и звезды интернета. Программа начнется вечером 31 января.

В студии Яндекса соберутся те, кем в 2018 году больше всего интересовались интернет-пользователи — блогеры, музыканты и другие популярные личности. Известно, что ведущими станут Илья Соболев, Ирина Чеснокова и Саша Спилберг.

В гостях указаны Катя Клэп, Satyr, Манижа, Ольга Серябкина, Ёлка, Ида Галич, Вера Брежнева, CYGO. Зрители смогут в прямом эфире отправлять в специальный чат новогодние эмодзи.

Шоу подготовят совместно с медиагруппой «Красный квадрат», которые организовывали «Минута славы», «большие гонки», «Последний герой», «Танцы со звёздами», «Угадай мелодию», «Форт Боярд» и «Давай поженимся!».