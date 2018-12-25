2018-12-25T00:54:35+03:00
Политика

Песков: Россия и Белоруссия безусловно остаются братскими странами

Представитель Кремля отметил, что все имеющиеся разногласия будут обсуждаться во время встречи президентов стран
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия и Белоруссия останутся братскими государствами, а возникшие между ними разногласия главы двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в ходе своей встречи в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Безусловно, Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами. Конечно, иногда возникают проблемные вопросы. В результате диалога, который запланирован на завтра между президентами Путиным и Лукашенко, как правило, такие вопросы решаются”, — отметил он в эфире радиостанции "Говорит Москва"

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Александр Лукашенко в своем заявлении подчеркнул, что Москва является ключевым внешним партнером Минска, и значимость двустороннего взаимодействия всегда подчеркивалась. По его словам, многие соглашения, подписанные в двустороннем формате, на уровне Высшего государственного совета и на союзном Совмине, не все выполняются.

Напомним, 25 декабря лидер Белоруссии прибудет в Россию, где у него назначена встреча с российским коллегой. Ожидается, что главы государств подведут итоги сотрудничества в 2018 году и определят направления развития отношений в торгово-экономической сфере.

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