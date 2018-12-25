2018-12-25T01:46:01+03:00
Звезды

Кевин Спейси записал видеообращение от лица персонажа "Карточного домика"

Актер намекнул в ролике, что его герой может вернуться в телесериал [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Кевин Спейси в образе Френсиса Андервуда. Фото: постер к сериалу "Карточный домик"Кевин Спейси в образе Френсиса Андервуда. Фото: постер к сериалу "Карточный домик"
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Актер Кевин Спейси в канун католического Рождества записал видеообращение от лица персонажа, сыгранного им в телесериале "Крточный домик". Ролик под названием “Позвольте мне быть Френком” он опубликовал на своем канале на YouTube.

В сериале актер исполнил роль конгрессмена от Демократической партии Фрэнка Андервуда, который хочет стать госсекретарём США. Спейси уволили из проекта после громкого скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах. Обладателю двух “Оскаров” пришлось совершить каминаут и признаться в гомосексуальности после того, как несколько актеров объявили, что он приставал к ним.

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя "Карточного домика"."Позвольте мне быть Френком"

«Они пытались нас разлучить, но то, что есть между нами, слишком прочное. Мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит это делать. Вы хотите, чтобы я вернулся», — говорит Спейси в образе Френка.

Он отмечает, что в телесериале не была показана смерть его героя, телезрителям просто объявили о ней. Спейски намекает, что он может вернуться в проект.

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