2018-12-25T02:40:40+03:00
Экономика

Набиуллина: Цель ЦБ - сделать выгодным хранение сбережений в рублях

Председатель Банка РФ в интервью "КП" отметила, что россияне должны сами выбирать валюту для хранения денег
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Центробанка РФ Эльвира НабиуллинаГлава Центробанка РФ Эльвира НабиуллинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Каждый человек имеет право выбирать, как распоряжаться своими сбережениями, должен сам решать, в чем ему выгоднее хранить сбережения. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

По ее словам, задача регулятора заключается в том, чтобы сделать хранение сбережений в рублях - самым выгодным вариантом.

"И мы делаем все для того, чтобы люди выбирали рубль для сбережений. Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы заработная плата не съедалась инфляцией. Если этого добьемся, люди будут хранить деньги в рублях", - подчеркнула Набиуллина.

Она отметила, что на курсе национальной валюты хорошо отражается бюджетное правило, "оно стабилизирует реальный курс нашей валюты".

"Главное, чтобы не было больших колебаний. И этого как раз удалось добиться с помощью бюджетного правила и плавающего курса" - считает председатель Центробанка.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале декабря Центробанк решил усложнить процедуру покупки валюты клиентами. Теперь, чтобы обменять российские рубли, необходимо будет предъявить справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ.

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