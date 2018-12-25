Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

СЕГОДНЯ 03:42 2018-12-25T03:52:38+03:00

Вице-премьер отметил, что важное ведомство пользуется устаревшими технологиями и методиками

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Росстат нуждается в реформировании, а также обновлении методов работы.Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Организация нуждается в реформировании. Там, конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы", - сказал он.

По словам вице-премьера, ведомство играет важную роль, но пользуется устаревшими технологиями и старейшими инструментами, передает ТАСС

"Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность", - пояснил Силуанов.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 24 декабря глава правительства Дмитрий Медведев освободил от должности главы Росстата Александра Суринова. Руководителем ведомства вместо него стал Павел Малков, занимавший должность директора департамента госуправления Минэкономразвития.