Набиуллина: Табло с курсами валют на улице зачастую размещают незаконные "обменки"

СЕГОДНЯ 04:13 2018-12-25T04:13:44+03:00

В интервью "Комсомольской правде" глава Центробанка пояснила, зачем с улиц убрали электронные табло с курсами валют

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Решение убрать табло с курсами валют с улиц было принято для защиты граждан от мошенников. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Как показывает практика, информацию о курсах обмена валют за пределами помещений чаще всего размещают незаконные "точки обмена валют", которые маскируются под операционные кассы банка", - пояснила она.

По словам главы Центробанка, большинство банков уже давно размещает информацию о своих валютных курсах на стендах внутри офисов. Она заверила, что новшество никак не повлияет на процесс обмена валюты гражданами.

"Любой гражданин всегда сможет купить и продать валюту, если ему нужно. И это не станет ни чуть сложнее", - сказала Набиуллина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 декабря стало известно о новых требованиях к размещению информации об обменных курсах валют, которые разработал Банк России. Согласно ним табло теперь можно размещать только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал. При этом запрет не распространяется на иную информацию, например о видах валют. Эти изменения были одобрены президентом РФ Владимиром Путиным.