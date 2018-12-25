В Мексике в авикатастрофе погибли губернатор штата Пубэла и ее супруг

СЕГОДНЯ 05:12 2018-12-25T05:13:15+03:00

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Губернатор мексиканского штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее супруг, сенатор и бывший глава региона Рафаэль Морено Валье, погибли в понедельник в авиакатастрофе. Об этом в своем Тwitter сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я получаю информацию о крушении вертолета в штате Пуэбла. Необходимо подтверждение, были ли на его борту губернатор Марта Эрика Алонсо и бывший губернатор Рафаэль Морено Валье. Я приказал всему правительству действовать немедленно", - написал глава государства.

Вертолет Эрики Алонсо и Рафаэля Морено Валье упал на землюФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Позже он в своем микроблоге подтвердил эту информацию. Губернатор и сенатор действительно были в вертолете, который разбился в муниципалитете Санта-Мария-Коронанго (штат Пуэбла). Глава государства выразил глубокие соболезнования родственникам Рафаэля Морено Вальи и его жены.

"Как представитель власти обязуюсь провести расследование случившегося, сообщить правду о том, что произошло, и действовать сообразно этому", - заверил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

На место крушения прибыли судмедэксперты и спасатели. По факту аварии начато расследование, которое и установит причины падения вертолета. По предварительной версии следователей, у воздушного судна отказал двигатель.

На место крушения вертолета прибыли судмедэксперты и спасателиФото: REUTERS

Фото: REUTERS