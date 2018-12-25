2018-12-25T09:10:23+03:00
В мире

Япония направила войска на уничтожение 7,5 тысяч свиней

Таким образом власти страны пытаются предотвратить распространие вспышки свиной холеры
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мера обусловлена недопущением распространения свиной холерыМера обусловлена недопущением распространения свиной холерыФото: REUTERS
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Правительство Японии принимает все необходимые меры для того, чтобы вспышка свиной холеры, зафиксированная на острове Хонсю, не распространилась дальше по территории страны. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Так, во вторник, 25 декабря, в окрестности города Сэки префектуры Гифу выдвинулись подразделения Вооруженных сил Японии. Им было приказано оказать помощь местным жителям в экстренном забое порядка 7,5 тысяч свиней.

Ранее были выявлены уже шесть заболевших сельскохозяйственных особей, а также один дикий кабан. На фоне обострившейся ситуации в канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.

"Заинтересованные ведомства и органы местного самоуправления ужесточают контроль за карантином в зоне заболевания. Мы делаем все, чтобы не допустить его расползания", - цитирует ТАСС Сугу.

Сайт kp.ru писал о том, что в Польше, тем временем, пытаются остановить миграцию диких кабанов и распространение ими африканской чумы свиней.

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