2018-12-25T10:14:35+03:00
Происшествия

Теракт в Кабуле унес жизни 43 человек, еще 10 пострадали

Боевики совершили нападение на комплекс правительственных зданий в столице Афганистана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранители продолжают изучать захваченные ранее зданияПравоохранители продолжают изучать захваченные ранее зданияФото: REUTERS
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Число погибших в результате террористической атаки на правительственный комплекс в Кабуле составило не менее 43 человек, еще 10 получили ранения. Такие данные предоставили в министерстве здравоохранения Афганистана.

Теракт произошел во второй половине дня в понедельник, 24 декабря. Группа вооруженных людей напала на комплекс правительственных зданий и захватила в заложники сотрудников Национального управления по делам лиц с ограниченными возможностями и семей жертв войны. Боевики устроили по меньшей мере три взрыва, а также открыли стрельбу по гражданским.

Ликвидировать угрозу удалось лишь к утру вторника. Афганские силовики спасли около 357 человек. Между тем, власти считают, что погибших будет становиться больше, потому что правоохранители продолжают обследовать захваченные ранее здания.

Агентство "Синьхуа" отмечает, что ни одна из действующих на территории страны группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Сайт kp.ru писал о том, что в середине ноября в Кабуле также прогремел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник, который пытался подобраться к месту проведения массовой протестной акции.

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