СК РФ возбудил новое уголовное дело по фактам обстрелов Донбасса
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов мирного населения Донбасса военнослужащими Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Расследование начато по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Следствию известно, что в период с 1 ноября по 20 декабря ВСУ регулярно производили обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. В ходе атаки применялись тяжелые виды вооружения, имеющих высокие поражающие свойства.
В результате были уничтожены или частично разрушены порядка 40 жилых домов в таких городах, как Донецк, Докучаевск, Горловка, Ясиноватая, Первомайск, Кировск и ряде других населенных пунктов. При этом оказались повреждены важные объекты инфраструктуры -линии электропередач и газопроводы.
"По мнению следствия, артиллерийские обстрелы направлены на убийство и причинение вреда гражданскому населению Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.
Там же отмечается, что своими преступными действиями украинские военные нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке страны и Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.
В настоящий момент российскими службами продолжается установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в министерстве иностранных дел РФ не исключают начала полномасштабных военных действий в Донбассе.
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