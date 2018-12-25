2018-12-25T10:32:23+03:00
Происшествия

СК РФ возбудил новое уголовное дело по фактам обстрелов Донбасса

Украинские военные продолжают нарушать существующие протоколы и меморандумы, руководствуясь идеологической ненавистью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские военнослужащие нарушили Протокол о прекращении применения оружия в ДонбассеУкраинские военнослужащие нарушили Протокол о прекращении применения оружия в ДонбассеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам обстрелов мирного населения Донбасса военнослужащими Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Расследование начато по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Следствию известно, что в период с 1 ноября по 20 декабря ВСУ регулярно производили обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик. В ходе атаки применялись тяжелые виды вооружения, имеющих высокие поражающие свойства.

В результате были уничтожены или частично разрушены порядка 40 жилых домов в таких городах, как Донецк, Докучаевск, Горловка, Ясиноватая, Первомайск, Кировск и ряде других населенных пунктов. При этом оказались повреждены важные объекты инфраструктуры -линии электропередач и газопроводы.

"По мнению следствия, артиллерийские обстрелы направлены на убийство и причинение вреда гражданскому населению Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК РФ.

Там же отмечается, что своими преступными действиями украинские военные нарушают Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке страны и Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

В настоящий момент российскими службами продолжается установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в министерстве иностранных дел РФ не исключают начала полномасштабных военных действий в Донбассе.

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