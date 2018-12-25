Минтранс: все клиенты турфирмы "Жемчужная река" покинули Хайнань

СЕГОДНЯ 11:02 2018-12-25T11:09:21+03:00

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Всех клиентов турфирмы "Жемчужная река" вывезли с китайского острова Хайнань. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Министерства транспорта и Министерства экономического развития РФ по итогам совещания по вопросу российских граждан, застрявших в Китае из-за мошенничества туроператора.

"По состоянию на 24 декабря 2018 года туристов - клиентов туроператора "Жемчужная река" на о. Хайнань не осталось", - отмечается в сообщении.

Вывести граждан из Китая помогли Ростуризм, Росавиация и ассоциация "Турпомощь".

Кроме того, на совещании ведомства обсудили меры и предложения, которые бы предотвратили подобные события в будущем.

"В период с 8 по 21 декабря 2018 года отечественными авиаперевозчиками самостоятельно, а также с привлечением механизма экстренного вывоза туристов за счет средств ассоциации "Турпомощь" было вывезено 2709 туристов в города Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Чита, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Хабаровск, Красноярск и Москва", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 декабря Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из единого федерального реестра туроператоров из-за того, что компания продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.