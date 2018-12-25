2018-12-25T11:09:21+03:00
Общество

Минтранс: все клиенты турфирмы "Жемчужная река" покинули Хайнань

Вывести граждан из Китая помогли Ростуризм, Росавиация и ассоциация "Турпомощь"
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все клиенты турфирмы "Жемчужная река" покинули Хайнань.Все клиенты турфирмы "Жемчужная река" покинули Хайнань.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Всех клиентов турфирмы "Жемчужная река" вывезли с китайского острова Хайнань. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Министерства транспорта и Министерства экономического развития РФ по итогам совещания по вопросу российских граждан, застрявших в Китае из-за мошенничества туроператора.

"По состоянию на 24 декабря 2018 года туристов - клиентов туроператора "Жемчужная река" на о. Хайнань не осталось", - отмечается в сообщении.

Вывести граждан из Китая помогли Ростуризм, Росавиация и ассоциация "Турпомощь".

Кроме того, на совещании ведомства обсудили меры и предложения, которые бы предотвратили подобные события в будущем.

"В период с 8 по 21 декабря 2018 года отечественными авиаперевозчиками самостоятельно, а также с привлечением механизма экстренного вывоза туристов за счет средств ассоциации "Турпомощь" было вывезено 2709 туристов в города Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Чита, Казань, Уфа, Челябинск, Самара, Хабаровск, Красноярск и Москва", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 декабря Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из единого федерального реестра туроператоров из-за того, что компания продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье нашли две тонны опасной незамерзайки
Спецслужбы проводят следственные действия в отношении фанатов ЦСКА
В Ираке Рождество объявили официальным праздником
СК РФ возбудил новое уголовное дело по фактам обстрелов Донбасса
Теракт в Кабуле унес жизни 43 человек, еще 10 пострадали
Мать фигуриста Дениса Тена считает, что его убийство было заказным
Санта-Клаус облетел почти весь мир и раздал более 4,7 млрд подарков
Трамп заявил, что с нетерпением ждет нового саммита с Ким Чен Ыном
Япония направила войска на уничтожение 7,5 тысяч свиней
В состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет "Громкий"
Военным разрешат менять место службы из-за здоровья родственников
Возвращение в Простоквашино-2018: в 10 серии герои создают новогоднее настроение
Депутат Рады устроил драку с доктором наук в прямом эфире
В Ливерпуле автомобиль врезался в группу молодых людей