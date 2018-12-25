СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-25T12:14:02+03:00

В Триполи неизвестные атаковали здание МИД Ливии, погиб один человек Фото: REUTERS

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Неизвестные напали на здание министерства иностранных дел Ливии в Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По сведениям Sky News Arabia, атаку в здании дипведомства совершил террорист-смертник, в результате инцидента погиб один человек, еще пять человек получили ранения.

В настоящее время другие подробности не приводятся.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе текущего года правительство Ливии попросило у Москвы помощи для того, чтобы разобраться с террористами. Генерал Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари тогда заявил, что кризис в его стране не разрешить без участия российских солдат.

В ноябре военно-воздушные силы США нанесли удар по боевикам "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ организация) в Ливии. В результате атаки были ликвидированы 11 террористов и три автомобиля. Гражданские лица не пострадали.