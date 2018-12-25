Дональд Трамп раздумывает об отставке министра финансов Стивена Мнучина

СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-25T12:40:29+03:00

Его дальнейшее пребывание на должности будет зависеть от динамики основных индексов на американских рынках

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует остранить от должности министра финансов Стивена Мнучина.

На данный момент на американских рынках наблюдается снижение основных индексов. Ранее Трамп рассматривал возможность отставки председателя ФРС США Джерома Пауэлла. Президент США остался недоволен тем, что американский центробанка в четвертый раз в этом году планировал повысить базовую процентную ставку

По словам экспертов, дальнейшее пребывание Мнучина зависит от динамики основных индексов на американских рынках.