Шойгу: более 45 тысяч военных получили служебное или постоянное жилье в 2018 году

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-25T12:35:29+03:00

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В 2018 году более 37 тыс. военнослужащих получили служебное жилье, постоянное - около 8,5 тыс. семей. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Служебное жилье в этом году получили 37283 военнослужащих, постоянное жилье - около 8,5 тыс. семей", - заявил он.

Шойгу сообщил, что на расширенном заседании коллегии были подведены итоги года, по которым удалось отметить динамику развития по всем направлениям деятельности

При этом он отметил, что в 2018 году доля оснащения войск современной техникой достигла 61,5%, увеличилась интенсивность боевой учебы, были проведены шесть внезапных комплексных проверок и свыше 18 тыс. учений и тренировок, самыми крупными из них стали маневры "Восток-2018" и масштабные военно-морские учения в Средиземном море.

А также была проведена интенсивная работа по восстановлению мирной жизни в Сирии и строительство военной инфраструктуры для ВС РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Российская армия в 2018 году перегнала другие страны по уровню оснащенности современным вооружением.