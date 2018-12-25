Мосгорсуд отменил первый приговор после смягчения наказания за лайки и репосты

СЕГОДНЯ 13:45 2018-12-25T13:45:04+03:00

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Президиум Мосгорсуда отменил ранее вынесенный приговор в отношении студента из Зеленограда Евгения Корта, которого приговорили к колонии за размещение на своей странице в соцсети изображение с поэтом Александром Пушкиным и неонацистом Максимом Марцинкевичем. Такое решение московским судом было принято впервые после принятия Госдумой законопроекта о смягчении наказания за лайки и репосты.

На картинке некто, похожий на Пушкина спрашивает второго персонажа, внешне схожего с Марцинкевичем (более известен как Тесак), с вопросом: "Эй, милейший! Подскажите…". В ответ "Марцинкевич" грубо просит "Пушкинуа" удалиться. Публикация была сделана в 2015 году.

Следствие посчитало, что студент выставил это изображение умышленно, понимая всю опасность своих действий, "с целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по признакам национальности".

В апреле 2016 года следствие произвело обыск в доме студента. У Корта изъяли два ноутбука, системный блок компьютера, книги по истории Германии, телефон и флеш-накопитель. После допроса с него взяли подписку о невыезде и назначили лингвистическую экспертизу найденной на его странице картинки.

В ноябре того же года Зеленоградский районный суд Москвы приговорил Евгения Корта к году в колонии. Позже адвокат Сергей Бадамшин обжаловал решение. Мосгорсуд принял решение изменить приговор Корту с года в колонии-поселении на штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, осенью текущего года Госдума одобрила президентский законопроект о смягчении наказания за лайки и репосты.