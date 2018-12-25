2018-12-25T14:01:13+03:00
Политика

Роспотребнадзор раскрыл планы США по созданию биолаборатории в Симферополе

После присоединения Крыма к России выяснилось, что из бывшей советской противочумной станции сделали пункт сбора биоматериала и отправки его в Европу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас на Украине действуют 11 лабораторий, финансируемых за счет средств ПентагонаСейчас на Украине действуют 11 лабораторий, финансируемых за счет средств ПентагонаФото: REUTERS
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Соединенные Штаты планировали создать на территории Симферополя биолабораторию наподобие скандально известного центра имени Ричарда Лугара в Грузии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, сейчас на территории Украины действуют 11 американских лабораторий, и строительство еще одной такой должны было состояться в Крыму. Однако в 2014 году полуостров вошел в состав нашей страны.

Уже после сформированная в регионе санитарно-эпидемиологическая служба нашла на территории бывшей советской противочумной станции документы, подтверждающие намерение США создать здесь биолабораторию. Также были обнаружены подготовленные к отправке пулы эктопаразитов, образцы внутренних органов грызунов и сыворотки крови людей.

"Эта противочумная станция перестала быть исследовательской, а стала пунктом сбора материала и отправки его по грантам в Европу", - цитирует ТАСС Попову.

Спецкор "КП" Дарья Асламова также писала о том, как на границах с Россией под руководством Запада создается агрессивное государство. Соединенные Штаты как будто готовят Грузию и другие европейские страны к войне с нашей страной - создают секретные лаборатории, базы НАТО и порты для атомных бомб, готовят беспилотники с химоружием.

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