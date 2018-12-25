2018-12-25T15:01:32+03:00
Политика

Песков перенаправил в МИД вопрос о письме сына бывшего лидера Ливии

Представитель Кремля не уверен, была ли передана записка по дипломатическим каналам
Сакина НУРИЕВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в МИД вопрос о письме сына бывшего ливийского лидера.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в МИД вопрос о письме сына бывшего ливийского лидера.Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в МИД России вопрос о письме сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи - Сейфа аль-Ислама, в котором он просит Москву поддержать его на предстоящих выборах.

"Я не знаю, это нужно все-таки получать информацию в Министерстве иностранных дел. Мне пока не известно, было ли оно по дипломатическим каналам, передавалось ли фактически или нет ", - ответил Песков на вопрос журналистов о полученной телеграмме.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что 44-летний сын Муаммара Каддафи - архитектор Саиф аль-Ислам Каддафи заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Ливии.

Спецпредставитель РФ по Ливии Лев Деньгов в интервью радио "Комсомольская правда" заявил, что Москва поддержит любого, в том в числе и сына Каддафи, если за него выступит ливийский народ.

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