МИД России указал на востребованность встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-25T15:09:36+03:00

Однако "напрашиваться" в партнеры к Вашингтону Москва не намерена

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Встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа "крайне востребована", и Москва регулярно выражает готовность проведения переговоров по дипломатическим и другим каналам. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы считали и продолжаем считать, что полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня и с участием делегаций с обеих сторон нужен", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия не будет "напрашиваться" в партнеры к Вашингтону в ситуации, когда самим американцам не хватает политической воли для равноправной и взаимоуважительной работы, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, последний раз лидеры РФ и США виделись на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, однако тогда Трамп отметил запланированную двустороннюю встречу с Путиным из-за ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе.