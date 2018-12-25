В Москве задержаны мошенники, собиравшие деньги с родителей юных футболистов

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-25T15:59:56+03:00

Мужчины успели обмануть более 700 человек на общую сумму свыше одного млрд рублей

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Московские правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 33 и 40 лет, которые собирали деньги с родителей юных футболистов деньги под предлогом открытия спортивных школ, а потом просто исчезали. По данным следствия за все время мошенники успели обмануть более 700 человек на общую сумму около миллиарда рублей. Такую информацию предоставила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По данным полиции, аферисты успели открыть четыре детские спортивные школы, деятельность которых была нерентабельна. Под предлогом открытия и содержания этих клубов мужчины заключали с клиентами договоры целевого займа с фиксированным доходом. При этом данные о средствах на расчетных счетах и бухгалтерском учете компании не отражались.

"В 2018-м году спортивные школы прекратили свою деятельность, а денежные средства гражданам не возвращены", - сообщается на сайте МВД России.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемые помещены под стражу.

Сайт kp.ru писал о том, что мошенники появились также и на столичных дорогах. Мужчины выдают себя за инспекторов дорожного патруля и вымогают деньги.