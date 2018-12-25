2018-12-25T16:10:15+03:00
Политика

В Кремле стартовали переговоры Путина и Лукашенко

Во время официальной встречи лидеры двух стран обсудят проблемные вопросы в нефтяной сфере
Алена Басавина
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Путин и Лукошенко встретились в КремлеПутин и Лукошенко встретились в КремлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали в Кремле переговоры. На повестке дня стоит несколько спорных вопросов, связанных с газовыми и нефтяными сферами.

Как сообщает ТАСС, лидеры обменяются мнениями по поводу налогового маневра России в нефтяной сфере. Также они «сверят часы» по всему комплексу двусторонних союзных отношений. Большая часть переговоров пройдет в формате один на один.

Напомним, что на данный момент Белоруссия хочет добиться компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере, который приведет к удорожанию нефти. Соседнее государство намерено получить около $310-315 млн. Однако Кремль такие обещания не давал.

Российскую сторону беспокоят факты периодического нарушения таможенного режима двух стран, а также ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию страны.

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