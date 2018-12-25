2018-12-25T16:21:52+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали санкции по Украине

Член комитета по международным делам Антон Морозов заявил, что Россия вынуждена применять меры из-за агрессии киевского режима
Алена Басавина
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Госдума прокомментировала санкции против УкраиныГосдума прокомментировала санкции против УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия вынуждена вводить санкции против физических и юридических лиц Украины. Такую позицию высказал член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

По словам парламентария, применение ограничительных мер во взаимоотношениях в братским народом вызывает только печаль. Однако у России нет другого выхода.

«Киевский режим всё более агрессивно ведёт себя по отношению к России, нарушаются права российских компаний, которые действуют на Украине, их работа практически сведена на нет, приходится применять такие ограничительные меры», - приводит RT мнение Морозова.

Он отметил, что не Россия начала подобную практику. Она лишь отвечает на недружественную политику, которую проводит нынешнее руководство Украины в отношении нашей страны.

Напомним, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в расширении санкций в отношении более 200 лиц и компаний.

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