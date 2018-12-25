В Госдуме прокомментировали санкции по Украине
Россия вынуждена вводить санкции против физических и юридических лиц Украины. Такую позицию высказал член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.
По словам парламентария, применение ограничительных мер во взаимоотношениях в братским народом вызывает только печаль. Однако у России нет другого выхода.
«Киевский режим всё более агрессивно ведёт себя по отношению к России, нарушаются права российских компаний, которые действуют на Украине, их работа практически сведена на нет, приходится применять такие ограничительные меры», - приводит RT мнение Морозова.
Он отметил, что не Россия начала подобную практику. Она лишь отвечает на недружественную политику, которую проводит нынешнее руководство Украины в отношении нашей страны.
Напомним, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в расширении санкций в отношении более 200 лиц и компаний.